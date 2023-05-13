القنصلية بإسطنبول تُوصي بالابتعاد عن مراكز الاقتراع وحمل الأوراق الثبوتية عند التجوال

وكان الرئيس التركي ومرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان؛ قد دعا خلال تجمُّع انتخابي، أمس الجمعة، في إسطنبول، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، في حين أكّد مرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو -خلال تجمُّع في مدينة سامسون- وعوده الاقتصادية بدعم المزارعين وما سمّاه الاقتصاد الإنتاجي.