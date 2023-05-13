القنصلية بإسطنبول تُوصي بالابتعاد عن مراكز الاقتراع وحمل الأوراق الثبوتية عند التجوال

نصحت القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا المواطنين السعوديين المقيمين والذين يزورون إسطنبول عند الخروج أو التجوّل، بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية، وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبُعد عن مراكز الاقتراع.
وطالبت القنصلية بالتواصل معها في حالات الطوارئ على الأرقام الموضحة أو البريد الإلكتروني أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج.
وتستعد تركيا للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تنظم غداً الأحد.
وكان الرئيس التركي ومرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان؛ قد دعا خلال تجمُّع انتخابي، أمس الجمعة، في إسطنبول، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، في حين أكّد مرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو -خلال تجمُّع في مدينة سامسون- وعوده الاقتصادية بدعم المزارعين وما سمّاه الاقتصاد الإنتاجي.
وشاركت رئيسة حزب الجيد ميرال أكشينار؛ ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش؛ في فعالية انتخابية نظّمها تحالف الشعب في ولاية يوزغات.
وأثنى البيت الأبيض على ما وصفها بـ "تقاليد ومؤسسات تركيا الديمقراطية" فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي -خلال مؤتمر صحفي- إن تركيا لديها تقاليد ومؤسسات ديمقراطية.
وأضاف أن "البيت الأبيض يمتنع بشكلٍ عام عن التعليق على الانتخابات أو أيّ مرشحٍ فيها"، مشدداً على أن "الشعب التركي هو صاحب القرار".