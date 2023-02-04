"القطرة" التي تسبّب العمى والتحذيرات الأمريكية.. "خالد للعيون" يوضح وينوّه

أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن "قطرة العين" التي انتشر حولها تحذيراتٌ في أمريكا، لا تُباع في المملكة.
وقال المستشفى في تنويه: انتشرت أخيراً تحذيراتٌ في أمريكا عن مضاعفاتٍ في العين تتسبّب فيها قطرة مرطبة :EzriCare (إيزري كير) قد تصل إلى فقدان البصر، ونود التنويه أن هذه القطرة لا تُباع في المملكة العربية السعودية، وليس مصرّحاً بها من قِبل "الغذاء والدواء".
يأتي ذلك بعد تحذير إدارة الغذاء والدواء (FDA)، في الولايات المتحدة، المستهلكين، من شراء أو استخدام قطرة "إيزري كير"، حيث قالت: "يزيد استخدام القطرات الملوّثة من خطر الإصابة بعدوى العين التي ربما تؤدي إلى العمى أو الوفاة".