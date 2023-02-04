"القطرة" التي تسبّب العمى والتحذيرات الأمريكية.. "خالد للعيون" يوضح وينوّه

وقال المستشفى في تنويه: انتشرت أخيراً تحذيراتٌ في أمريكا عن مضاعفاتٍ في العين تتسبّب فيها قطرة مرطبة :EzriCare (إيزري كير) قد تصل إلى فقدان البصر، ونود التنويه أن هذه القطرة لا تُباع في المملكة العربية السعودية، وليس مصرّحاً بها من قِبل "الغذاء والدواء".