"البنيان": التطوير والابتكار ينتج عن إعطاء حرية التفكير والإبداع ويجب أن نتقبل تحدياته

وتتضمن أعمال مؤتمر الشراكات المستدامة 25 جلسة حوارية ومحاضرة رئيسية، و40 ورشة عمل متخصصة، وعددًا من حلقات النقاش المتنوعة وتجمعات الابتكار، التي يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا، وتُسلط الضوء على البحث والابتكار في تطوير الصناعات والصناعات العسكرية ومنظومة الرعاية الصحية والطاقة والتحول الرقمي والنقل والخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات الحديثة، وتتجير المخرجات البحثية، والدور المهم للجامعات السعودية في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى استعراض أفضل النماذج الدولية لدعم التوجهات الوطنية للبحث والابتكار، وإبراز القدرات البحثية والابتكارية للجامعات، وتحديد فرص التعاون المشترك بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية، وكذلك استعراض المشاريع الكبرى والمبادرات ذات الأولوية الوطنية، ومبادرة السعودية الخضراء، والحج والعمرة، والأمن الغذائي.