"لأننا نحبها" تراهن على التوعية والنصح والإرشاد في ترشيد الطاقة

وتشدد الحملة على أهمية التوعية المستمرة، وإسداء النصح والإرشاد إلى جميع أفراد المجتمع، بأهمية التفاعل مع متطلبات الحملة؛ لتحقيق الوفر المطلوب في استهلاك الطاقة، مشيرةً إلى أن هناك طرقاً تثمر عن ترشيد الطاقة، تعتمد في الأساس على مساهمة الفرد في منظومة الترشيد، بحيث تتكامل مساهمات الترشيد الفردية مع بعضها، محققةً الأهداف المطلوبة في خفض تكاليف الطاقة على الدولة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.