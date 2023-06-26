الأسواق الشعبية بجازان تشهد حراكًا تجاريًّا نشطًا منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك

ووفقًا للبائعين والمتسوقين؛ فإن الأسواق الشعبية في مناسبات الأعياد والإجازات تضفي زخمًا ونكهة خاصة على ثقافة التسوق، ومتعة وتشويقًا على الجائلين في أروقتها؛ نظرًا لما تتمتع به موروثات المنطقة من أصالة وعراقة تأسر الزائر كما تفعل روائح النباتات العطرية التي لا يخلو منها سوق شعبي؛ وخصوصًا الفل والكادي والبعيثران والشيح.