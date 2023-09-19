مكتبة الملك عبدالعزيز تحتفي بمرور 5 سنوات على انطلاقتها في جامعة بكين

ويفتتح المشرف العام على المكتبة فيصل بن معمر، الخميس المقبل لقاء بعنوان: "الترجمة بين اللغة العربية والصينية: آفاق مستقبلية"، يشارك فيها نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد، وعميدة كلية اللغات والترجمة في جامعة الأميرة نورة الدكتورة حمدة الغامدي، والملحق الثقافي السعودي في جمهورية الصين الشعبية الدكتور أحمد الزهراني، وعدد من الأساتذة الصينيين بالجامعات الصينية، وسفير جمهورية الصين الشعبية السابق لدى المملكة.