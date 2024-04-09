أمير الجوف ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقال: "يشرّفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبّل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن وهو يرفل في ثياب العز والمجد وفي تقدّم وازدهار تحت قيادتكم