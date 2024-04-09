أمير الجوف ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.
وقال: "يشرّفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبّل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن وهو يرفل في ثياب العز والمجد وفي تقدّم وازدهار تحت قيادتكم
الحكيمة، وأن يمدّكم بعونه وتوفيقه، ذخراً للوطن وللأمة العربية والإسلامية".
كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.
وقال: "أرفع لمقامكم الكريم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يحلّ علينا ونحن ننعم بالأمن والرخاء والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، داعياً الله - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والنّماء".