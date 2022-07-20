يضم 51 ألف مصباح.. أكبر مجسم هجن بالعالم يقف شامخًا كالطود بالطائف

يتميّز مهرجان ولي العهد للهجن باحتضانه لأكبر مجسّم للهجن في العالم شامخًا كالطود على مدخل الطائف الشرقي؛ إذ تم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في 2019م، كأكبر مجسّم حتى الآن، محافظًا على لمعته البرّاقة ومصابيحه المضيئة، ثابتًا على قاعدة فولاذية ضد الصدأ بارتفاع 10 أمتار، وعرض 5 أمتار، ويضم أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ومنحوتات ثلاثية.