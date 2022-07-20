يضم 51 ألف مصباح.. أكبر مجسم هجن بالعالم يقف شامخًا كالطود بالطائف

يتميّز مهرجان ولي العهد للهجن باحتضانه لأكبر مجسّم للهجن في العالم شامخًا كالطود على مدخل الطائف الشرقي؛ إذ تم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في 2019م، كأكبر مجسّم حتى الآن، محافظًا على لمعته البرّاقة ومصابيحه المضيئة، ثابتًا على قاعدة فولاذية ضد الصدأ بارتفاع 10 أمتار، وعرض 5 أمتار، ويضم أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ومنحوتات ثلاثية.
وتفصيلًا: يعتبر المجسم الآن من المعالم البارزة التي أهداها اتحاد الهجن للطائف، ويحظى باهتمام كبير من الزوار والسياح الذين يصلون إليه بشكل دائم لالتقاط الصور والفيديوهات القصيرة، باعثًا في نفوسهم تفاصيل رياضة الهجن، ومذكّرًا بما وصل إليه هذا الموروث من تطوّر ودعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة.
ويعدّ المجسّم ضمن المنجزات الكبرى والمتتابعة التي حققها مهرجان ولي العهد للهجن في تحطيم أرقام موسوعة جينيس القياسية، منذ نسخة 2018م.