500 كادر أمني مدني متخصص بالمسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن وتنظيم وتفويج الحشود

وفيما يخص عمليات التنظيم بيّنت الهيئة، أنها تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والحجاج حسب خطة الهيئة المعتمدة، وتعمل على عدم الجلوس في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي ‏وعدم الجلوس بالمسارات المؤدية إلى المسعى، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز واستقبال ذوي الجنائز وترتيبهم في المصلى، ‏والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية، ‏كذلك العمل على تنظيم دخول وخروج زوار مكتبة المسجد الحرام.