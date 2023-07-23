القصيم.. مركز القلب يُدشن خدمة مناقشة حالات المرضى عن طريق الاتصال المرئي

وأكد المركز حرصه الدائم على راحة ورضا المراجع في تفعيل مثل هذه المبادرات النوعية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من خدمة الاستشارات عن بعد بالمركز بلغ أكثر من 30 مريضًا ومراجعًا خلال وقت قياسي من التدشين.