القصيم.. مركز القلب يُدشن خدمة مناقشة حالات المرضى عن طريق الاتصال المرئي

دشّن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم خدمة مناقشة حالات المرضى المحولين من المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية لمركز القلب عن طريق الاتصال المرئي.
وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن تدشين هذه الخدمة يختصر على المريض والكادر الطبي الوقت في إعطاء الكشف المبدئي، مما يساعد في سرعة تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى المحولين للمركز بعد مراجعة التاريخ المرضي لهم بجميع تفاصيله دون الحاجة لتكرار الفحوصات التي أجريت في المستشفى المحول للحالة.
وبيّن أن تفعيل الخدمة يزيد من كفاءة الإنفاق وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى قرب المواعيد وتخفيف معاناة المرضى من بعد المسافة بين محافظات منطقة القصيم ومركز مدينة بريدة.
وأكد المركز حرصه الدائم على راحة ورضا المراجع في تفعيل مثل هذه المبادرات النوعية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من خدمة الاستشارات عن بعد بالمركز بلغ أكثر من 30 مريضًا ومراجعًا خلال وقت قياسي من التدشين.