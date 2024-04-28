ناقش تحسين خدمات التأهيل والدعم والإعانة.. مجلس إدارة "رعاية ذوي الإعاقة" يعقد اجتماعه الـ 26

واستعرض المجلس ما عملت عليه الهيئة تحسينًا لجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من مشاريع وأنشطة ومبادرات خلال الربع الأول من العام 2024م، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تمكينهم وضمان حصولهم على الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات.