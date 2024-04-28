ناقش تحسين خدمات التأهيل والدعم والإعانة.. مجلس إدارة "رعاية ذوي الإعاقة" يعقد اجتماعه الـ 26

عقد مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعه السادس والعشرين برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور قيادات قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات؛ من بينها تطوير وتحسين خدمات التأهيل والدعم والإعانة والبرامج الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة، وخطط التعاقب الوظيفي للموظفين ذوي الإعاقة، ومراجعة التشريعات الملزمة والبرامج المحفزة للقطاع الخاص.
واطلع المجلس على حالة مشروع صياغة اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وناقش ملاحظات عموم الجمهور الواردة من منصة "استطلاع" بشأن اللائحة التنفيذية.
واستعرض المجلس ما عملت عليه الهيئة تحسينًا لجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من مشاريع وأنشطة ومبادرات خلال الربع الأول من العام 2024م، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تمكينهم وضمان حصولهم على الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات.
يُذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى جودتها من مختلف القطاعات، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالإعاقة وإزالة العقبات التي تواجههم؛ للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.