محافظ الأحساء يكرّم 53 طالبًا وطالبة من تعليم المحافظة لتحقيقهم جوائز محلية ودولية

ونوه سموّه بالاهتمام الكبير والدعم السخي الذي يحظى به التعليم من قبل القيادة الرشيدة , مما جعل أبناء وبنات المملكة ينعمون ببيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيق التميز في المجالات العلمية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في إعداد جيل منافس عالميًا، مشيرًا إلى أن حصول الطلبة من الجنسين على هذه الجوائز يؤكد جودة نواتج التَّعلم في محافظة الأحساء، ويُحقق أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في المملكة.