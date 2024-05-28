محافظ الأحساء يكرّم 53 طالبًا وطالبة من تعليم المحافظة لتحقيقهم جوائز محلية ودولية

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مقر المحافظة اليوم ، 53 طالبًا وطالبة من تعليم الأحساء، لحصولهم على جوائز دولية ومحلية، بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم في المحافظة حمد العيسى، يرافقه عدد من قياداتها.
ونوه سموّه بالاهتمام الكبير والدعم السخي الذي يحظى به التعليم من قبل القيادة الرشيدة , مما جعل أبناء وبنات المملكة ينعمون ببيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيق التميز في المجالات العلمية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في إعداد جيل منافس عالميًا، مشيرًا إلى أن حصول الطلبة من الجنسين على هذه الجوائز يؤكد جودة نواتج التَّعلم في محافظة الأحساء، ويُحقق أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في المملكة.
وهنأ سمو محافظ الأحساء الطلاب والطالبات الذين حققوا الجوائز المتنوعة، حيث حصد 30 طالباً وطالبةً جوائز في مسابقة "منافس" التي تُعنى بتكريم الفائزين بجوائز الموهبة والابتكار والمتميزين في العمل التطوعي ومهارات المستقبل على مستوى وزارة التعليم، وأربعة طلاب فازوا بجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل التطوعي، فيما نال 19 طالبًا وطالبةً من ذوي الإعاقة من معاهد وبرامج التربية الخاصة بتعليم الأحساء جوائز على المستويين المحلي والدولي، مقدمًا شكره للإدارة التعليمية في المحافظة، على جهودها الدؤوبة لخدمة الطلاب والطالبات، وإسهامها في رفع مستواهم المهاري والتعليمي، مما أهلهم لنيل هذه الجوائز المرموقة.
من جانبه، ثمّن العيسى، الدعم غير المحدود لسمو محافظ الأحساء، وحرصه الدائم بالتعليم ومنسوبيه، والأخذ بيد المتميز منهم وتكريمهم، انسجامًا مع رؤية المملكة الطموحة، التي تولي التعليم جلّ اهتمامها، لبناء الإنسان، الذي يُعد أهم مصادر الثروة الوطنية.