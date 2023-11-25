في 7 أيام فقط.. ضبط 17 ألف مخالف للأنظمة و"الداخلية" تحذّر من "الجريمة المُخلة" وعقوبتها

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 /11/ 2023م، عن ضبط (17463) مخالفًا، منهم (10856) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3934) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2673) مخالفًا لنظام العمل.