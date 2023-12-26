الانطلاق في 4 يناير ولمدة شهرين.. "شتاء جازان 24" يعلن روزنامة فعالياته

وأكد أهمية العمل الإعلامي، ودوره المهم في إبراز المنطقة سياحيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، ونقل كل الفعاليات التي شهدتها وستشهدها المنطقة خلال العام الحالي؛ مما يسهم في دعم مسيرة النهضة الشاملة بها في مختلف المجالات؛ مبينًا أن الفعاليات ستشمل معظم محافظات المنطقة؛ سعيًا لإيجاد مواقع جديدة للترفيه تلبي احتياجات الأهالي والمقيمين.