"رابطة العالم الإسلامي" تُثمِّن قرارات "منظمة التعاون" حول جريمة تدنيس المصحف الشريف

وفي التفاصيل، نوه الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بحزمة القرارات التي صدرت عن الدورة، وتضمنت ٣٥ بندًا شاملاً، رسمت خارطة الطريق المثلى لوضع الإجراءات العملية المناسبة لمواجهة الاعتداء أو الانتقاص من مقدسات الآخرين، وأخذت زمام المبادرة لإيقاف تكرار تلك الأفعال التي تبث الكراهية وازدراء الأديان، وتهدد السلم والأمن والوئام العالمي، وتُحمِّل الدول التي تسمح بمثل هذه الجرائم المسؤولية أمام المجتمع الدولي، بمخالفتها قرارات مجلس الأمن، وميثاق الأمم المتحدة، والمواد ذات العلاقة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع دعوة جميع الحكومات إلى التنفيذ الكامل للإطار القانوني والإداري القائم، أو تكييف تشريعات جديدة إذا لزم الأمر، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقواعد والمعايير لحماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف على أساس الدين والمعتقد؛ لضمان حماية أماكن العبادة.