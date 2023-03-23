تستهدف 217 مصنعًا.. إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "مصانع المستقبل"

وكانت "الصناعة" قد عقدت أكثر من 13 ورشة عمل تفصيلية للتعريف بالبرنامج مع المصانع المستهدفة في الشريحة الأولى حضرها أكثر من 140 مصنعًا، حيث قسمت المصانع في البرنامج إلى أربع شرائح حسب رأس المال، تتصدرها الشريحة الأولى التي يبلغ رأس مالها أكثر من 500 مليون ريال، وسيعلن عن المراحل الثلاث تباعًا خلال الفترة القادمة.