"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الكامل وخليص والخرمة المويه وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.