السواحة: المنتدى الاقتصادي العالمي سينقلنا من الثورة الصناعية إلى "الذكاء الاصطناعي"

وتستضيف مدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 أبريل الجاري، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بشعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.