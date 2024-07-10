"الدفاع" توقّع عقدًا مع "إيرباص" لشراء 4 طائرات تَزَود بالوقود متعددة المهام

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقدرة الجوية في شركة إيرباص للدفاع والفضاء: "إن طائرة إيرباص إيه 330 إم آر تي تي" تُعَد من الجيل الجديد لطائرات النقل والتزود بالوقود؛ إذ تبلغ حصتها السوقية نحو 90% خارج الولايات المتحدة الأمريكية مع 82 طلبًا حول العالم"؛ مشيرًا إلى أن هذا العقد هو الثالث مع وزارة الدفاع خلال السنوات القليلة الماضية؛ لتصبح القوات الجوية الملكية السعودية من بين أكبر مشغّلي هذا النوع من الطائرات حول العالم.