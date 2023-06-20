"المزيني" تستحوذ على الرياض جاليري على طريق الملك فهد

وأشار إلى أن «المزيني» ستعمل على إعادة تصميم الموقع بما يتوافق مع احتياج المدينة، بأسلوب عصري يتسق مع التطور العمراني الكبير في العاصمة الرياض وما تشهده من نمو اقتصادي عملاق على جميع الأصعدة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لمدينة الرياض، والتي تهدف إلى جعلها من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، بحلول 2030.