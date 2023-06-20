"المزيني" تستحوذ على الرياض جاليري على طريق الملك فهد

أعلنت شركة المزيني العقارية عن استحواذها على مركز تسوق الرياض جاليري والأرض المجاورة له، والذي يقع على طريق الملك فهد شمال مدينة الرياض بقيمة مليار و525 مليون ريال، والتي كانت مملوكة لصندوق المبارك 2 التابع لشركة العربي المالية.
وصرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة المزيني العقارية الأستاذ أحمد بن محمد المزيني؛ بأن الاستحواذ على مركز الرياض جاليري والأرض المجاورة له، يهدف إلى إعادة استثمار الموقع، بما يتوافق مع احتياج المدينة، بأسلوب وطابع حضاري، يتسق مع التطور العمراني الكبير في العاصمة الرياض.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، أن قيمة الصفقة بلغت مليارًا و525 مليون ريال شملت مركز الرياض جاليري، والأرض المجاورة له من الجهة الجنوبية، على مساحة تجاوزت 154 ألف متر مربع.
وأضاف الأستاذ أحمد المزيني، أن شركة المزيني تهدف من استحواذها على الأرض، إلى بناء أبراج لتوفير مقرات ومكاتب للشركات العالمية، وفق أحدث التصاميم، لتوفير بيئة عمل مناسبة لها.
وأشار إلى أن «المزيني» ستعمل على إعادة تصميم الموقع بما يتوافق مع احتياج المدينة، بأسلوب عصري يتسق مع التطور العمراني الكبير في العاصمة الرياض وما تشهده من نمو اقتصادي عملاق على جميع الأصعدة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لمدينة الرياض، والتي تهدف إلى جعلها من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، بحلول 2030.
وأكد المزيني أن الصفقة تأتي في إطار نهج شركة المزيني في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محليًا، وفق استراتيجية طموحة، تسير بالتوازي مع تطوير المشاريع السكنية والتجارية والعمل على استثمارات جديدة في المستقبل.
الجدير بالذكر بأن شركة المزيني العقارية قامت بتطوير عدة مشاريع سكنية كبرى تجاوزت مساحتها أكثر من 27 مليون متر مربع، تضمنت آلاف المنتجات السكنية ما بين وحدات سكنية وأراضٍ مطورة.