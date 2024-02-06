محليات

"الداخلية" تستعرض طائرة دون طيار للتنبؤ بالمخاطر البيئية بمعرض الدفاع العالمي 2024

مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للمراقبة الجوية المرئية
"الداخلية" تستعرض طائرة دون طيار للتنبؤ بالمخاطر البيئية بمعرض الدفاع العالمي 2024

تستعرض وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، طائرة دون طيار "الدرون" الاستطلاعية للمراقبة الجوية المرئية لدعم الاستدامة البيئية، المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرات وحساسات يمكنها التنبؤ بالمخاطر البيئية كالتصحر والفيضانات والحرائق من خلال مستشعرات ذكية.

يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.

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