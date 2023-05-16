بمشاركة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة.. تدشين آيسف 2023 في مدينة دالاس بأمريكا

يُذكر أن "آيسف" يُعد أكبر مسابقة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، وتشارك فيه المملكة؛ ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم كراعٍ رئيسي، كما تُقدم جائزةً خاصة لأفضل المشاريع المشاركة، تتضمن مِنَحًا دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومنحًا للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي؛ حيث قامت لجنة تحكيم الجوائز الخاصة في موهبة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، بالاطلاع على جميع المشاريع في المجالات المحددة؛ استعدادًا لتحكيمها ومقابلتها أثناء المشاركة في المعرض لاختيار الفائزين بالجائزة.