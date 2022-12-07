"هداية" تُطلق معرض "اكتشف الحياة" للقادمين لحضور كأس العالم 2022

تنظم جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخُبر، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع المنطقة الشرقية، وبالشراكة مع شركة مطارات الدمام، معرض "اكتشف الحياة" بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022م المقامة في دولة قطر الشقيقة، ويستمر المعرض حتى تاريخ 20 ديسمبر، في صالة قدوم المسافرين في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية هداية، إبراهيم الشهري؛ أن المعرض يهدف إلى تعريف السياح القادمين عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، لحضور بطولة كأس العالم، بالإسلام وتعريفهم بتعاليم هذا الدين الحنيف بأحدث وسائل التقنية، وإبراز حقيقة وجمال دين الإسلام، ومحو الصورة الخاطئة عن الإسلام والمسلمين من خلال 8 لغات، من بينها: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والألمانية واليونانية والبرتغالية والإيطالية، مشيراً إلى أن المعرض قدّم خلال أربعة أيام هدايا لأكثر من 350 مستفيداً من غير المسلمين تحوي كل هدية على كتيب للتعريف بترجمة معاني القرآن العظيم مع كوب قهوة وتمر وأظرف قهوة عربية.
وقال الشهري؛ إن إقامة هذا المعرض تأتي ضمن دور جمعية هداية وما تقدمه من برامج إبداعية بما يحتويه من أفكار ووسائل مبتكرة لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل ونشر ثقافة التسامح ونبذ الغلو والتطرف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجمعية تسعى جاهدة لإيصال الرسالة المنوطة بها عن طريق استثمار الوسائل والإمكانات المتاحة كافة، بل ابتكار وسائل جديدة وعصرية من خلال استثمار التقنيات والتطبيقات الحديثة لتعزيز رسالتها، في ظل الدعم الذي تحظى به الجمعيات من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لتمكين القطاع الخيري من دعم جهود الدولة.