"هداية" تُطلق معرض "اكتشف الحياة" للقادمين لحضور كأس العالم 2022

وقال الشهري؛ إن إقامة هذا المعرض تأتي ضمن دور جمعية هداية وما تقدمه من برامج إبداعية بما يحتويه من أفكار ووسائل مبتكرة لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل ونشر ثقافة التسامح ونبذ الغلو والتطرف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجمعية تسعى جاهدة لإيصال الرسالة المنوطة بها عن طريق استثمار الوسائل والإمكانات المتاحة كافة، بل ابتكار وسائل جديدة وعصرية من خلال استثمار التقنيات والتطبيقات الحديثة لتعزيز رسالتها، في ظل الدعم الذي تحظى به الجمعيات من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لتمكين القطاع الخيري من دعم جهود الدولة.