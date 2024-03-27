مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ أربعينية مصابة بورم بالرحم وتضخم بالكلى وجلطة بالحوض

واستطردت د. إنصاف قائلة أن الفريق الطبي درس الحالة بعناية ووضع خطة علاجية، شملت وضع فلتر للحيلولة دون تسرب الجلطة إلى القلب والرئة أثناء العملية، والأدوية المسيلة، ومن ثم أخضعت المريضة لعملية جراحية عاجلة تم فيها استئصال الرحم مع كامل الورم ، ومضت العملية التي استمرت لنحو ساعتين ونصف، وفقاً للخطة العلاجية ودون أي مضاعفات، وتكللت في النهاية ولله الحمد بالنجاح التام، وتم نقل المريضة مباشرة إلى غرفة التنويم بحالة صحية مستقرة، وبقيت منومة لمدة أسبوع تحسنت خلالها حالتها، مع العناية الطبية الحثيثة، وبعد فحص الورم تبين أنه ورم حميد، وغادرت لاحقاً لمنزلها بصحة جسدية ونفسية جيدة، كما اختفت جلطة الحوض مع العلاج.