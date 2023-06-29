اللجنة الشرعية بضيوف الملك سلمان تلتقي بوفد من علماء باكستان بمنى

وأكّد عضو اللجنة الشرعية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، حرص القيادة السعودية على خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة الخدمات لهم؛ كي يؤدّوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيرًا إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله، يجسّد حرص قائد مسيرة هذه البلاد المباركة على تلمّس حاجات المسلمين، وإعانتهم على أداء مناسك العبادة؛ ومن هذه الفئات المستهدفة هم العلماء والمؤثرون.