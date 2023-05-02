"لتبقى": إبعاد الثلاجة عن مصادر الحرارة يُرشّد من استهلاك الطاقة

وقالت: "من هذه الإرشادات: ضبط الثلاجة على درجة حرارة متوسطة؛ لتقليل استهلاك الطاقة على المَدَيَيْن: المتوسط، والبعيد"، مشددة أيضًا على أهمية إبعاد الثلاجة عن مصادر الحرارة، مثل أشعة الشمس، أو السخان، أو البوتاجاز؛ حتى لا تؤثر تلك الحرارة على أداء الثلاجة، ويُضعف درجة البرودة فيها، وبالتالي تستهلك طاقة أكثر في صناعة التبريد المهدر.