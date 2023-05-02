"لتبقى": إبعاد الثلاجة عن مصادر الحرارة يُرشّد من استهلاك الطاقة

شدّدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على أهمية التعامل السليم والمنضبط مع جهاز الثلّاجة، مؤكّدة أن هذا التعامل يضمن عدمَ هدر الطاقة الكهربائية المستخدمة في تشغيلها.
وألمحت الحملة إلى أن جهاز الثلاجة من أكثر الأجهزة المستهلِكة للطاقة بكميات كبيرة؛ نظرًا لعملها المتواصل على مدار اليوم، موضحة أن هناك تعليماتٍ وإرشادات يمكن أن تُرشّد من الطاقة المستخدمة في تشغيل الثلاجة.
وركّزت الحملة على عدة إرشادات ونصائح يمكن الاستعانة بها أثناء تشغيل الثلاجة.
وقالت: "من هذه الإرشادات: ضبط الثلاجة على درجة حرارة متوسطة؛ لتقليل استهلاك الطاقة على المَدَيَيْن: المتوسط، والبعيد"، مشددة أيضًا على أهمية إبعاد الثلاجة عن مصادر الحرارة، مثل أشعة الشمس، أو السخان، أو البوتاجاز؛ حتى لا تؤثر تلك الحرارة على أداء الثلاجة، ويُضعف درجة البرودة فيها، وبالتالي تستهلك طاقة أكثر في صناعة التبريد المهدر.
ولفتت الحملة الأنظار إلى تصرُّفٍ سلبي يؤثّر في أداء الثلّاجة؛ وهو كثرة فتح وغلق الباب؛ ما يسهم في تسريب البرودة منها؛ ما يستدعي استهلاك طاقة أعلى في تعويض ما تفقده.