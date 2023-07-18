تجثم فيتضجر الناس وتتلاشى بـ"النفاثة".. "المسند" عن "القبة الحارة": فقاعة!

وتابع: العامل الآخر أن سطح الأرض (مشتعل) وشديد الحرارة في الصيف، فيتكون فوق سطحها منخفض جوي سطحي، يؤدي بالضرورة إلى رفع الهواء الساخن إلى أعلى عبر تيارات هوائية صاعدة، ليساهم -إلى حد ما- في تخفيف درجة الحرارة فوق سطح الأرض؛ ولكن آلية التبريد هذه لا تعمل وتتعطل -بإذن الله- عندما يتشكل العامل الأول (الرياح الهابطة من المرتفع الجوي العلوي)؛ حيث تعكس هذه التيارات الحارة الصاعدة، فترتد إلى أسفل؛ الأمر الذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، وانخفاض درجة الرطوبة أيضًا".