بداية من غدٍ.. تحديد ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية لسائقي الحافلات
يبدأ، غداً الأحد، تطبيق قرار الهيئة العامة للنقل الذي يهدف إلى تحديد ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المتخصّص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي.
وحدّدت الهيئة ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة بغض النظر عن عدد الحافلات المفوض بقيادتها.
وتتكوّن ساعات القيادة اليومية من 9 ساعات كحد أقصى خلال 24 ساعة، ويمكن تمديدها إلى 10 ساعات مرتين أسبوعياً.
وحدّدت الهيئة ساعات العمل الأسبوعية للسائقين بـ56 ساعة كحد أقصى، والإجمالي لساعات العمل المسموح بها خلال 14 يومًا بـ90 ساعة عمل كحد أقصى.
وبخصوص الراحة؛ حدّدت الهيئة ساعات الراحة بـ 45 دقيقة لكل 4.5 ساعة قيادة، و11 ساعة لكل 24 ساعة من القيادة، وفترات الراحة الأسبوعية بـ45 ساعة راحة متصلة بحد أقصى 6 أيام عمل.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام السائقين والمنشآت المرخصة بمزاولة أنشطة النقل المتخصّص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي بقواعد وضوابط ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، لضمان الوصول إلى نموذج مثالي لتقديم الخدمات يرتقي لتطلعات المستفيدين ويحفز استخدام وسائل النقل العام.