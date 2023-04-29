بداية من غدٍ.. تحديد ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية لسائقي الحافلات

يبدأ، غداً الأحد، تطبيق قرار الهيئة العامة للنقل الذي يهدف إلى تحديد ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المتخصّص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي.