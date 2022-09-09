القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.