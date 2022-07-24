الخرج.. إجراء أول عملية تفتيت حصوة في "الكلى" بواسطة المنظار المرن المتقدم‏

حيث تمت عملية التفتيت لمريض ثلاثيني كان يعاني من ألم في الكلى، وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود حصوة كبيرة فيها، ليتم إجراء عملية التفتيت باستخدام المنظار المرن المتقدم وتقنية الليزر لتفتيت الحصوات، ومن خلال متابعة المريض بعد العملية تم التأكد من إزالة الحصوة بالكامل دون وجود أي مضاعفات، ولله الحمد.