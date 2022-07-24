الخرج.. إجراء أول عملية تفتيت حصوة في "الكلى" بواسطة المنظار المرن المتقدم‏

تمكّن فريق طبي من قسم المسالك البولية في مستشفى الملك خالد بالخرج التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، من إجراء أول عملية تفتيت لحصوات الكلى باستخدام المنظار المرن المتقدم، وذلك بقيادة استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية الدكتور سعد الرشيدي.
حيث تمت عملية التفتيت لمريض ثلاثيني كان يعاني من ألم في الكلى، وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود حصوة كبيرة فيها، ليتم إجراء عملية التفتيت باستخدام المنظار المرن المتقدم وتقنية الليزر لتفتيت الحصوات، ومن خلال متابعة المريض بعد العملية تم التأكد من إزالة الحصوة بالكامل دون وجود أي مضاعفات، ولله الحمد.
وقد تلا ذلك إجراء عدة عمليات باستخدام تقنية المنظار المرن المتقدم لعدة مرضى، وبفضل من الله تكللت جميعها بالنجاح.
كما أوضح الدكتور سعد الرشيدي أن هذه التقنية تساعد على تفتيت الحصوات بشكل جيد دون وجود أي مضاعفات، وتجنب المرضى من عمليات أخرى كبيرة.
ومن جانبه فقد ثمن المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي ومدير المستشفى الأخصائي فهد بن الممخور، جهود الفريق الطبي في تقديم مختلف الخدمات الصحية لسكان محافظة الخرج، بكفاءة وجودة عالية.