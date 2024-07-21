أكثر من 55 ساعة عمل في الأسبوع تزيد من خطر أمراض القلب والدماغ

كشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، أن العمل لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، ومن خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17% مقارنة بالعمل لمدة 35-40 ساعة في الأسبوع.
ووفقًا للإحصائيات فإن ساعات العمل الطويلة تشكل حوالي ثلث العبء الإجمالي للأمراض المرتبطة بالعمل، وقد تم تحديدها كعامل الخطر الأكبر للأمراض المهنية.
تفسير محتمل لزيادة المخاطر
يشير الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة يكونون أكثر عرضة للتوتر، وتركيزات عالية من هرمونات التوتر يمكن أن تزيد من خطر انسداد الشرايين وتكوين الجلطات الدموية، مما يمكن أن يسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
الآثار الضارة لساعات العمل الطويلة
إلى جانب التوتر، هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن تؤثر بها ساعات العمل الطويلة على الصحة:
1. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم (8 ساعات يوميًّا).
2. عدم تناول الطعام بشكل صحيح أو اتباع عادات غذائية غير صحية.
3. عدم ممارسة الرياضة.
4. إهمال العلاقات الشخصية.
5. التورط في عادات مثل التدخين والإدمان على الكحول.
6. التعرض لعوامل خطر أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، زيادة الوزن، ارتفاع الكوليسترول، ونمط الحياة الخامل.
7. تجاهل علامات التحذير مما يؤدي إلى تأخر العلاج.