أكثر من 55 ساعة عمل في الأسبوع تزيد من خطر أمراض القلب والدماغ

الآثار الضارة لساعات العمل الطويلة

إلى جانب التوتر، هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن تؤثر بها ساعات العمل الطويلة على الصحة:

1. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم (8 ساعات يوميًّا).

2. عدم تناول الطعام بشكل صحيح أو اتباع عادات غذائية غير صحية.

3. عدم ممارسة الرياضة.

4. إهمال العلاقات الشخصية.

5. التورط في عادات مثل التدخين والإدمان على الكحول.

6. التعرض لعوامل خطر أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، زيادة الوزن، ارتفاع الكوليسترول، ونمط الحياة الخامل.

7. تجاهل علامات التحذير مما يؤدي إلى تأخر العلاج.