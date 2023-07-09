فلكية جدة ترصد قمر شهر ذي الحجة في طور التربيع الأخير

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة: "القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورًا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل، وبعد ذلك الأحدب المتناقص، ثم التربيع الأخير، ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يومًا، وهذه الحركة تعني أيضًا بأن القمر يتحرك سريعًا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم".