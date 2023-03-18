"صورة رائعة للبِر" تغزلها فتاة بالمجاردة متبرعة لأبيها بكليتها.. أخفق ذووه وهذا ما فعلَتْه

وقال المواطن الخمسيني عبدالله محمد سعيد الحسيني والد الفتاة لـ"سبق": أحمَدُ الله وأشكره، فبعد معاناة مع المرض والغسيل في المستشفى العسكري بخميس مشيط ثم مستشفى المجاردة العام وعدم تطابق ابني واثنين من إخوتي؛ كانت ابنتي "شوق" تتحرك بصمت دون علمنا بأهدافها؛ حيث بدأت برنامجًا غذائيًّا لإنقاص وزنها حتى تصل للوزن المثالي؛ حيث تخوفت من رفض طلبها للزيادة البسيطة في وزنها؛ مضيفًا: "بعد عامين من البرنامج الغذائي ووصولها للوزن الذي رسمته من البداية تقدمت للمطابقة".