"الوطنية للإسكان" تُدشن برنامج "ركائز" وتوقع 6 اتفاقيات لدعم المحتوى المحلي في القطاع العقاري

وتسعى الوطنية للإسكان من خلال "ركائز" إلى دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان، وذلك عبر برامج ومنصات مثل منصة "مواد" والتي ساهمت في دعم المحتوى المحلي بأكثر من 137 مستفيد من مطورين ومقاولين عقاريين ومزودي خدمة، كما ساهمت في تعزيز المحتوى المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية في هذا القطاع الحيوي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال ومشروعات الشركة، بالإضافة إلى تقديم برنامج "واعد" لتدريب حديثي التخرج، والذي يسهم في تنمية المواهب المستقبلية وتأهيلها لسوق العمل بشكل احترافي.​