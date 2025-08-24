"يلو" تحتفي ببداية العام الدراسي الجديد بتقديم خصومات خاصة وتوزيع حقائب تعليمية

أطلقت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” مبادرة اجتماعية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد ، حيث قامت بتوزيع عدد من الحقائب التعليمية بهدف إدخال البهجة في نفوس الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز استعدادهم للعودة إلى المدارس. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “يلو” المستمرة في دعم المجتمع، ومشاركة الفئات المختلفة في المناسبات السعيدة والإيجابية.
وبالتزامن مع هذه المبادرة، أعلنت “يلو” عن تقديم خصم بنسبة 10% على تأجير السيارات، يُضاف إلى خصم الحجز الإلكتروني، وخصم 50% على خدمة الكيلو المفتوح والشحن بين المدن، إلى جانب الخصومات المخصصة لأعضاء برنامج الولاء “أميالي”. وتستمر هذه العروض حتى 27 أغسطس الجاري، مما يتيح للعملاء من الطلاب وأولياء الأمور الاستفادة منها مع بداية العام الدراسي.
وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد عن تهانيه للطلاب بمناسبة العودة إلى المدارس بعد انتهاء الإجازة الصيفية، متمنياً لهم دوام النجاح والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة. وأكد الحميّد حرص “يلو” الدائم على التفاعل مع الأحداث والفعاليات التي تهم المجتمع، مشيراً إلى أن الشركة تعمل دائماً على مواكبة المناسبات الوطنية والاجتماعية من خلال مبادرات نوعية كتوزيع الحقائب التعليمية وتقديم العروض الخاصة في مدينة الرياض.
يُذكر أن “يلو” لديها أكثر من 100 فرع تغطي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، ومملكة المغرب، وسويسرا. وتملك “يلو” خبرة لأكثر من 25 عامًا في مجالها، وتُوفّر مفهومًا يتجاوز الخيال؛ ليس مجرد سيارة، بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.
