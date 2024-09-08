بالفيديو.. رئيس "القلم الذهبي" لـ"سبق": هدف الجائزة تشجيع الكتابة الروائية وإنتاج الأفلام السينمائية
رأى الدكتور سعد البازعي، رئيس (جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا) أن تحقيق الرواية الانتشار والتأثير الواسع مع المستوى المتميز معادلة وتحدٍّ صعب، لكنه قابل للتحقيق.
وأشار في هذا السياق إلى أن معظم روايات الأديب نجيب محفوظ تحولت إلى أفلام سينمائية ذات قيمة كبيرة، لا يستطيع أحد التشكيك فيها. وقد حققت رواجًا وانتشارًا.
وأوضح البازعي لـ"سبق" أن الجائزة لا تتعامل مع روايات منجزة قبل عام 2022، وإنما المنشورة خلال سنوات (22 و23 و24). لافتًا في هذا الصدد إلى أن حصر الجائزة في الأعمال الأدبية المنشورة خلال السنوات الثلاث الماضية يشجع الكثيرين على تجربة الكتابة.
وأبان أن الروايات المنشورة حديثًا ستتقدم للجائزة وصولاً لتحقيق الهدف "تشجيع الكتابة الروائية وإنتاج الأفلام السينمائية".
وأعلن رئيس جائزة "القلم الذهبي"، الدكتور سعد البازعي، في مؤتمر صحفي، أُقيم على هامش حفل التدشين الرسمي للجائزة، المراحل الرئيسية لها، موضحًا أن فتح باب التقديم للأعمال الأدبية سيبدأ من خلال الموقع الإلكتروني في الـ 15 من سبتمبر الجاري حتى الـ30 من الشهر الجاري، ثم سيتم إعلان القائمة الطويلة في الـ 30 من نوفمبر المقبل، تليها القائمة القصيرة في الـ30 من ديسمبر 2024. ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يقام في فبراير 2025، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وصناع السينما ونجومها.
ودعا "البازعي" خلال المؤتمر الأدباء والكُتاب العرب كافة إلى المشاركة في هذه الفرصة الفريدة، التي تساهم في إثراء المحتوى العربي بأعمال ذات قيمة عالية. وأشار إلى أن مسارات الجائزة الستة هي: الجوائز الكبرى مسارات الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار.
وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثالث 30 ألف دولار.
أما جوائز مسارات الرواية فستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب، وأفضل رواية واقعية.