بالفيديو.. رئيس "القلم الذهبي" لـ"سبق": هدف الجائزة تشجيع الكتابة الروائية وإنتاج الأفلام السينمائية

وأعلن رئيس جائزة "القلم الذهبي"، الدكتور سعد البازعي، في مؤتمر صحفي، أُقيم على هامش حفل التدشين الرسمي للجائزة، المراحل الرئيسية لها، موضحًا أن فتح باب التقديم للأعمال الأدبية سيبدأ من خلال الموقع الإلكتروني في الـ 15 من سبتمبر الجاري حتى الـ30 من الشهر الجاري، ثم سيتم إعلان القائمة الطويلة في الـ 30 من نوفمبر المقبل، تليها القائمة القصيرة في الـ30 من ديسمبر 2024. ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يقام في فبراير 2025، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وصناع السينما ونجومها.