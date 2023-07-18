جريًا على العادة السنوية.. بدء أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة

ويضم الكادر التشغيلي السعودي (114) صانعًا حرفيًّا متمكنًا، يعملون على إنتاج (56) قطعة مذهَّبة على كسوة الكعبة. وتتم جميع الأعمال بشكل يدوي، ويستغرق العمل على القطعة المذهَّبة الواحدة بين 60 و120 يومًا، وكمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهَّبة على كسوة الكعبة 120 كيلوجرامًا من الذهب، و100 كيلوجرام من الفضة.