أعضاء متوفى دماغياً تنقذ 4 حالات لزراعة الكلى والكبد والرئة في عرعر

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بأنه تمّت زراعة الكلية اليمنى لمريض بعمر 50 عامًا، وكذلك تمّت زراعة الكلية اليسرى لمريضة عمرها 47 عامًا، وكذلك تمّت زراعة الكبد لمريض عمره 44 عامًا، وكذلك تمّت زراعة الرئة لمريضة عمرها 45 عامًا.