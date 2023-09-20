محليات

أعضاء متوفى دماغياً تنقذ 4 حالات لزراعة الكلى والكبد والرئة في عرعر

عقب توثيق الحالة وفقاً للبروتوكول الوطني ومن ثم الحصول على الموافقة من ذويه
مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر
مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر

نجح فريق طبي مختص بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من إنقاذ 4 حالات في زراعة الكلى والكبد والرئة من خلال نقل أعضاء متوفى دماغياً لها.

وكان الطاقمان الطبي والإداري بالمستشفى قد رفعا تبليغ وتشخيص حالة الوفاة الدماغية بصفتها وفاة، حسب القرائن الدماغية، وتوثيقها وفقًا للبروتوكول الوطني المعمول به بالمملكة، ومن ثم الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً.

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بأنه تمّت زراعة الكلية اليمنى لمريض بعمر 50 عامًا، وكذلك تمّت زراعة الكلية اليسرى لمريضة عمرها 47 عامًا، وكذلك تمّت زراعة الكبد لمريض عمره 44 عامًا، وكذلك تمّت زراعة الرئة لمريضة عمرها 45 عامًا.

مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر

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