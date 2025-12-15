محمد أبل: منطقة إيداع جمركي بمساحة 40 ألف متر مربع تدعم العمليات في المملكة ودول الخليج

‎وعبر أبل عن سعادته بتحول «أبيات» لتكون مورّدًا رئيسًا لخدمات مشروعات كبرى عبر إدارة مشروعات متكاملة تخدم السوق السعودي مبينا إلى أن الشركة تمتلك مصانع على مساحة 120 ألف متر مربع بالتعاون مع «مدن» وصندوق التنمية الصناعية السعودي، لتصبح منتجاتها تحمل فخر «صنع في السعودية»، إضافة إلى خلق أكثر من 1400 فرصة وظيفية وجعل صناعات المطابخ والأبواب والنوافذ سعودية بالكامل، مما يعزز دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والعمرانية.