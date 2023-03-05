أدباء بمعرض الشرقية للكتاب يطالبون بتحسين رسوم كتب الأطفال باللغة العربية ورقمنتها

وأوضحت الكاتبة ومستشارة تطوير أعمال، ناهد الشوا، أن الكتاب يمر بعدة مراحل، بداية بتقييم الفكرة ثم تقييم النص، ثم اختيار اللغة، ثم توقيع العقد، أما اختيار الرسوم وإنتاجها فيمر أيضاً بعدة مراحل، بدءاً من اختيار الأسلوب "اختيار الرسام"، ثم التعاقد معه، ثم البحث، ثم توقيع العقد، مبديةً أسفها على استغلال بعض دور النشر للكاتب، ومطالبة بإعطائه نسبة من الأرباح، فيما تناولت خلال الندوة دور الغلاف في جذب الأطفال للقراءة وكيفية تطويره.