أمير مكة المكرمة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في فروعها الخمسة

وكانت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل بفروعها الخمسـة: (خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم) قد اجتمعت في سلسلة من الجلسات، امتدت من يوم الاثنين التاسع من جمادى الآخرة إلى يوم الأربعاء الحادي عشر من جمادى الآخرة من عام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين، الموافق من الثاني إلى الرابع من شهر يناير عام ألفين وثلاثة وعشرين.