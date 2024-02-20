انطلاق موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر في مناطق المملكة كافة

وقالت وزارة التجارة إن الموسم يأتي لتحفيز التسوّق المبكّر؛ موضحة في وقتٍ سابقٍ، إن التقديم الإلكتروني على الموسم يهدف إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيامٍ من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكّن تقديم الموسم هذا العام المتسوّقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقتٍ مبكرٍ.