انطلاق موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر في مناطق المملكة كافة

انطلق اليوم موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر في مناطق المملكة كافة، حيث يستمر حتى 5 شوال 1445هـ (14 أبريل 2024م).
وقالت وزارة التجارة إن الموسم يأتي لتحفيز التسوّق المبكّر؛ موضحة في وقتٍ سابقٍ، إن التقديم الإلكتروني على الموسم يهدف إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيامٍ من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكّن تقديم الموسم هذا العام المتسوّقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقتٍ مبكرٍ.
ويمكن للمستهلك التحقّق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوّال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة".
وأكّدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقّق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.