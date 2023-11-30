"الزعاق": العشرون يومًا الأولى للمربعانية داخلة بحيز الوسم من حيث الأجواء والتأثير

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن "مربعانية القيظ" أشهر مواسم الصيف، والمربعانية والشبط أشهر مواسم الشتاء.
وأضاف الزعاق: خلال هذه الأيام تدخل علينا مربعانية الشتاء وتتكون من ثلاثة نجوم، والعشرون يومًا الأولى من المربعانية داخلة في حيز الوسم من حيث الأجواء والتأثير.
فمن حيث الأجواء فأجواؤها معتدلة خاصة أيام المربعانية، ومن حيث التأثير فأمطارها تنبت ما ينبته الوسم.
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس" أن أبرد نجوم السماء النجمان الثاني والثالث من المربعانية وشباط أول وشباط ثاني.
وقال الزعاق: إن المربعانية من المواسم العددية الاصطلاحية عند العرب لأن مدتها 40 يومًا، وأبرد أيام السنة تكون في آخر المربعانية وأول الشبط.