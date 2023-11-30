"الزعاق": العشرون يومًا الأولى للمربعانية داخلة بحيز الوسم من حيث الأجواء والتأثير

وأضاف الزعاق: خلال هذه الأيام تدخل علينا مربعانية الشتاء وتتكون من ثلاثة نجوم، والعشرون يومًا الأولى من المربعانية داخلة في حيز الوسم من حيث الأجواء والتأثير.