بالصور.. انطلاق موسم صيد الروبيان من مرفأ الصيادين في القنفذة

وعبر "سبق"، دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، بالإنابة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس؛ الصيادين، إلى الالتزام بالتاريخ المحدّد للصيد، والتقيُّد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن مَن يخالف ذلك سيكون عُرضة للعقوبة.