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بالصور.. انطلاق موسم صيد الروبيان من مرفأ الصيادين في القنفذة
مدير فرع البيئة يدعو إلى الالتزام بالتاريخ المحدّد والتقيُّد باللائحة التنفيذية
انطلقت في الساعة 12:00 صباحاً، 28 مركبة صيد، معلنة بدء موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر من مرفأ الصيادين بالقنفذة.
ويبدأ الموسم في الأول من سبتمبر ، وذلك بعد موسم الحظر التي استمر لمدة ستة أشهر بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الإستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.
وعبر "سبق"، دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، بالإنابة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس؛ الصيادين، إلى الالتزام بالتاريخ المحدّد للصيد، والتقيُّد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن مَن يخالف ذلك سيكون عُرضة للعقوبة.