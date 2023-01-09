الراجحي يفتتح جلسات منتدى "الحوار الاجتماعي" بين أطراف العلاقة في سوق العمل

وأوضح ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب، أن ما تبذله المملكة من جهود استجابةً للتغيرات السريعة التي يوجهها عالم العمل، ونشهده اليوم، تحولاتٌ كبيرة وأكثر عمقًا من أي وقت مضى، على كل المستويات وفي شتى المجالات التكنولوجية والديمغرافية والمناخية التي باتت تزعزع حقيقةً العمل في كل أنحاء العالم؛ حيث نتج عن هذه التحولات ظهور أنماط ونماذج عمل جديدة تتطلب، من جهة، مهارات جديدة، ومن جهة أخرى ابتكار ومرونة عالية وضرورية لضمان التأقلم والتكيف مع هذه الأشكال المتنوعة من ترتيبات العمل؛ مؤكدًا ضرورة وضع نهجٍ محورُه الإنسان، يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، عادلة وشاملة، مع التركيز على دور وأهمية الحوار الاجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية والتعاون الثلاثي، لرسم السياسات واتخاذ القرارات الناجحة وإرساء العدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلام.