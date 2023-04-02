وزير خارجية إيران: سأجري مشاورات مع الأمير فيصل بن فرحان خلال يومين

وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث، تضمن البنود التي نصَّ عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى عقد وزيرَي الخارجية اجتماعاً لتفعيل ترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلاً عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.