وزير خارجية إيران: سأجري مشاورات مع الأمير فيصل بن فرحان خلال يومين

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان؛ أمس السبت، إنه سيجري مشاورات مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ خلال يومين.
وقال عبداللهيان؛ بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية: نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد الاجتماع ومكانه.
وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في بكين، في وقتٍ سابقٍ من الشهر الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
وأكّدت الرياض أن الاتفاق أُبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث، تضمن البنود التي نصَّ عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى عقد وزيرَي الخارجية اجتماعاً لتفعيل ترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلاً عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.