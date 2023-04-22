أمانة حائل تقيم العرضة السعودية ضمن فعاليات عيد الفطر

وتُعد العرضة السعودية من الإرث الماضي والحاضر، وهي عبارة عن رقصة شعبية، بدأت بوصفها إحدى أهازيج الحروب إلا أنها أصبحت تؤدَّى في أوقات الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم إنشاد أبيات شعر شهيرة، يلي ذلك رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معينة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدُّو العرضة زيًّا خاصًّا.