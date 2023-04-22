أمانة حائل تقيم العرضة السعودية ضمن فعاليات عيد الفطر

أقامت أمانة منطقة حائل في متنزه السلام فعاليات العرضة السعودية ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك 2023م.
وشارك الزائرون في أداء العرضة السعودية، وتعالت أصواتهم في أرجاء المتنزه بحضور جمع كثيف من هواة الفنون الشعبية ممن أعجبوا بتمايل السيوف بأيدٍ بارعة.
وتُعد العرضة السعودية من الإرث الماضي والحاضر، وهي عبارة عن رقصة شعبية، بدأت بوصفها إحدى أهازيج الحروب إلا أنها أصبحت تؤدَّى في أوقات الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم إنشاد أبيات شعر شهيرة، يلي ذلك رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معينة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدُّو العرضة زيًّا خاصًّا.
وقد ارتبطت العرضة السعودية ببطولات الملك عبدالعزيز، وتوحيده المملكة.
ولاقت الفعالية اهتمامًا كبيرًا من الزوار والزائرات الذين توافدوا على صوت الطبول والأهازيج الوطنية.
كما قدمت فِرقة الفنون الشعبية لون السامري، الذي تشتهر بأدائه فرق المنطقة، ويجد إقبالاً من الزوَّار.