بعد موجة الغبار.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة والجهات تدعو للحذر

شهدت العاصمة المقدسة مساء اليوم، هطول موجة أمطار غزيرة، جاءت عقب موجة غبار كثيفة اجتاحت المنطقة.
وقد تسببت الأمطار الغزيرة في جريان عدد من الأودية والشعاب في مكة المكرمة، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين سكان المدينة وزوارها.
وتداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثّق غزارة الأمطار وجريان المياه في الشوارع والأودية، حيث أظهرت المقاطع تدفق السيول بشكل قوي، مما استدعى تدخل الجهات المعنية لضمان سلامة المارة والمركبات.
بدورها، دعت الجهات المختصة سكان مكة وزوارها إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، والتزام تعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني لتجنب المخاطر المحتملة.
يُذكر أن هذه الأمطار جاءت بعد موجة غبار أثرت على أجواء العاصمة المقدسة، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية قبل أن تتبعها الأمطار الغزيرة مساءً، في مشهد حول المدينة إلى لوحة بديعة تجسد تمازج الطبيعة بين الغبار والمطر.