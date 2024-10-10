بعد موجة الغبار.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة والجهات تدعو للحذر

يُذكر أن هذه الأمطار جاءت بعد موجة غبار أثرت على أجواء العاصمة المقدسة، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية قبل أن تتبعها الأمطار الغزيرة مساءً، في مشهد حول المدينة إلى لوحة بديعة تجسد تمازج الطبيعة بين الغبار والمطر.