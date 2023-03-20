ضبط متسولين ومتسولات يستعطفون المُصلين عند المساجد في القصيم

تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة بسائر مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم.
ووفقًا لما أعلنه سناب "وزارة الداخلية"، فهذه المرة في منطقة القصيم، حيث تم رصد وضبط مواطنة وبرفقتها ثلاثة أطفال يقومون بالتسول واستعطاف المُصلين داخل أحد المساجد وأثناء خروج المُصلين.
كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول واستعطاف المُصلين داخل أحد الجوامع، وتم رصد وضبط مُخالفة لأمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول أمام أحد الجوامع.
ونوهت وزارة الداخلية بأن الإبلاغ عن حالات التسول واجبٌ وطني، وذكرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، وشعارنا دائمًا "لا تعطهم ومعًا نكافح التسول".