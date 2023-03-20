ضبط متسولين ومتسولات يستعطفون المُصلين عند المساجد في القصيم

ونوهت وزارة الداخلية بأن الإبلاغ عن حالات التسول واجبٌ وطني، وذكرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، وشعارنا دائمًا "لا تعطهم ومعًا نكافح التسول".