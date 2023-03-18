"الشؤون الإسلامية" تبدأ برنامج "أحكام الإمامة والأذان في رمضان"

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، عبر فروعها في مناطق المملكة، يوم أمس بتنفيذ برنامج بعنوان: "أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان".