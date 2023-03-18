"الشؤون الإسلامية" تبدأ برنامج "أحكام الإمامة والأذان في رمضان"

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، عبر فروعها في مناطق المملكة، يوم أمس بتنفيذ برنامج بعنوان: "أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان".
ويستمر البرنامج لمدة أسبوع، ويستهدف أكثر من 160 ألف من الأئمة والمؤذنين بمناطق المملكة.
ويسعى البرنامج إلى بيان أهمية تعليم وتثقيف وتوعية المؤذنين بأحكام الأذان والإقامة، وتعريفهم على فقه الأذان والإقامة في الشريعة الإسلامية.
ويهدف إلى تسليط الضوء على المسائل الفقهية المتعلقة بالإمامة وأحكام صلاتي التراويح والقيام وفقه الدعاء .